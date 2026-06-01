Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав. Опитният специалист пристига при "драконите", след като изведе Янтра (Габрово) до бараж за класиране в efbet Лига.

"Имаме удоволствието да съобщим, че Емануел Луканов застава начело на представителния отбор на "драконите" за завръщането ни в елита на българския футбол! Специалистът пристига в Русе с отлична визитка, доказан опит и ясна визия за развитието на отбора.



Ето и част от ключовите акценти в неговата кариера: През току-що завършилия сезон 2025/2026 той изведе Янтра (Габрово) до бараж за влизане в Първа лига през сезон 2022/2023г.



Постига директна промоция за елита като старши треньор на Етър (Велико Търново). Притежава солиден опит в най-високото ниво на българския футбол след дълги години работа в структурата на Черно море (Варна), включително и като наставник на мъжкия тим.



Бил е част и от Берое. Натрупал е ценен международен опит в чуждестранни клубове като полския Ягелония и саудитския Ал Кадисия.



Добре дошъл в Русе, Емануел Луканов! Пожелаваме ти здраве, много победи и незабравими моменти със синята фланелка", написаха от клуба.

