Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  3. Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

  • 1 юни 2026 | 12:09
Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

Бранителят Антонио Рюдигер е парафирал договор за още една година с Реал Мадрид, съобщава “Скай Германия”. Настоящият контракт на защитника е до края на юни и от месеци се очакваше да бъде удължен. 33-годишният централен защитник е част от “лос бланкос” от лятото на 2022 година, когато пристигна със свободен трансфер от Челси. За четири години той записа 182 двубоя във всички турнири с екипа на мадридчани, в които има още осем попадения и четири асистенции. Очакванията са през предстоящото лято в Реал да има сериозни промени в тази зона, където отборът изпитва сериозни проблеми в последно време. Капитанът Дани Карвахал вече обяви, че се оттегля, а Едер Милитао е постоянно преследван от контузии. В последните дни се засилиха спекулациите за почти сигурното привличане на Ибрахима Конате, чиято раздяла с Ливърпул вече е официална.

Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

Канада загуби полузащитник за Световното

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - гледайте на живо!

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

Официално: Емануел Луканов е новият треньор на Дунав

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Левски преследва френски нападател

