Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

Бранителят Антонио Рюдигер е парафирал договор за още една година с Реал Мадрид, съобщава “Скай Германия”. Настоящият контракт на защитника е до края на юни и от месеци се очакваше да бъде удължен. 33-годишният централен защитник е част от “лос бланкос” от лятото на 2022 година, когато пристигна със свободен трансфер от Челси. За четири години той записа 182 двубоя във всички турнири с екипа на мадридчани, в които има още осем попадения и четири асистенции. Очакванията са през предстоящото лято в Реал да има сериозни промени в тази зона, където отборът изпитва сериозни проблеми в последно време. Капитанът Дани Карвахал вече обяви, че се оттегля, а Едер Милитао е постоянно преследван от контузии. В последните дни се засилиха спекулациите за почти сигурното привличане на Ибрахима Конате, чиято раздяла с Ливърпул вече е официална.

Снимки: Gettyimages