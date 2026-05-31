Йодегор: Липсваше ни малко, но трябва да се гордеем

Халфът Мартин Йодегор коментира поражението на Арсенал във финала на Шампионската лига от Пари Сен Жермен, отбелязвайки, че лондончани трябва да се поучат от неуспеха и да продължат напред.
ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал
“В момента е невероятно болезнено, но ако погледнете ситуацията като цяло, имахме невероятен сезон. Спечелихме шампионата за първи път от 22 години и днес бяхме много близо до още едно голямо постижение.
Трябва ни време, за да преодолеем тази загуба. Сезонът беше невероятен в много отношения, но ни липсваше малко, за да постигнем дубъл. Но трябва да се гордеем с това, което показахме.
Постигнахме наистина изключителни резултати и имахме фантастично представяне в Шампионската лига. Сега е важно да използваме емоциите, които изпитваме в момента, както и всички позитиви от този сезон, за да си направим правилните изводи. Трябва да се върнем още по-силни през следващия сезон. Имаме с какво да се гордеем и много уроци, които да научим, включително от представянето ни в Европа", каза Йодегор.