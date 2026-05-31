  Sportal.bg
  Арсенал
  Йодегор: Липсваше ни малко, но трябва да се гордеем

Йодегор: Липсваше ни малко, но трябва да се гордеем

  • 31 май 2026 | 08:07
Халфът Мартин Йодегор коментира поражението на Арсенал във финала на Шампионската лига от Пари Сен Жермен, отбелязвайки, че лондончани трябва да се поучат от неуспеха и да продължат напред.

ПСЖ дублира трофея си в Шампионската лига след дузпи срещу Арсенал

“В момента е невероятно болезнено, но ако погледнете ситуацията като цяло, имахме невероятен сезон. Спечелихме шампионата за първи път от 22 години и днес бяхме много близо до още едно голямо постижение.

Трябва ни време, за да преодолеем тази загуба. Сезонът беше невероятен в много отношения, но ни липсваше малко, за да постигнем дубъл. Но трябва да се гордеем с това, което показахме.

Постигнахме наистина изключителни резултати и имахме фантастично представяне в Шампионската лига. Сега е важно да използваме емоциите, които изпитваме в момента, както и всички позитиви от този сезон, за да си направим правилните изводи. Трябва да се върнем още по-силни през следващия сезон. Имаме с какво да се гордеем и много уроци, които да научим, включително от представянето ни в Европа”, каза Йодегор.

