Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Този ПСЖ е сред най-добрите отбори за всички времена, смята световен шампион

Този ПСЖ е сред най-добрите отбори за всички времена, смята световен шампион

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 768
  • 2

По-късно днес Пари Сен Жермен има възможността да запише още една златна страница в историята на футбола, спечелвайки втора поредна Шампионска лига. Според бившия играч на клуба Блес Матюиди настоящият състав на парижани е сред най-добрите отбори за всички времена.

ПСЖ спечели турнира за първи път в историята си през миналия сезон, след като разгроми Интер с 5:0 във финала, а сега мечтае да защити трофея си. За целта отборът ще трябва да се справи с Арсенал от 19:00 часа на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Откакто Луис Енрике пое „червено-сините“ през лятото на 2023 г., ПСЖ се утвърди като един от най-силните тимове в света. Предвид европейските успехи, световният шампион Матюиди, който игра за клуба между 2011 и 2017 г., смята, че този отбор на парижани вече има своето място сред най-великите в историята на футбола.

“Дали бих намерил място в халфовата линия на този отбор? Не, не, и тримата са изключителни“, заяви бившият полузащитник пред микрофона на Canal Plus. „Това, което те демонстрират през последните две години, е наистина изключително. Когато стигнеш два пъти до финал, спечелиш веднъж Шампионската лига и отново си на финал, очевидно е, че този отбор е сред най-добрите в историята.“

„Разбира се, в Европа е имало и други велики отбори като например големия тим на Барселона или този на Реал Мадрид. Но е страхотно, че ПСЖ успя да достигне такова ниво“, добави Матюиди.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 6005
  • 0
Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

Четири участника на Мондиал 2026 изиграха първите си контроли преди началото на турнира

  • 30 май 2026 | 11:18
  • 1131
  • 0
Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 11:03
  • 2282
  • 1
Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

Интер ще направи нов опит за халф на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 10:45
  • 3819
  • 0
Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 10:12
  • 19594
  • 5
Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

Кварацхелия: Доказали сме, че можем да победим всеки

  • 30 май 2026 | 07:45
  • 2027
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

Голяма новина от Англия: Арне Слот вече не е мениджър на Ливърпул

  • 30 май 2026 | 14:19
  • 14555
  • 21
Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

Янев се извини на феновете на ЦСКА: Боли ме също толкова, колкото и тях след загубите от Левски

  • 30 май 2026 | 13:41
  • 11732
  • 95
Левски се раздели с още един играч

Левски се раздели с още един играч

  • 30 май 2026 | 14:10
  • 6524
  • 21
Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

Следете всичко най-интересно преди финала на Шампионската лига

  • 30 май 2026 | 12:00
  • 6005
  • 0
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 15182
  • 65
Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

Септември не остави шансове на Локомотив (Пловдив) в битката за титлата при 18-годишните

  • 30 май 2026 | 15:35
  • 9300
  • 7