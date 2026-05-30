Този ПСЖ е сред най-добрите отбори за всички времена, смята световен шампион

По-късно днес Пари Сен Жермен има възможността да запише още една златна страница в историята на футбола, спечелвайки втора поредна Шампионска лига. Според бившия играч на клуба Блес Матюиди настоящият състав на парижани е сред най-добрите отбори за всички времена.

ПСЖ спечели турнира за първи път в историята си през миналия сезон, след като разгроми Интер с 5:0 във финала, а сега мечтае да защити трофея си. За целта отборът ще трябва да се справи с Арсенал от 19:00 часа на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

Откакто Луис Енрике пое „червено-сините“ през лятото на 2023 г., ПСЖ се утвърди като един от най-силните тимове в света. Предвид европейските успехи, световният шампион Матюиди, който игра за клуба между 2011 и 2017 г., смята, че този отбор на парижани вече има своето място сред най-великите в историята на футбола.

“Дали бих намерил място в халфовата линия на този отбор? Не, не, и тримата са изключителни“, заяви бившият полузащитник пред микрофона на Canal Plus. „Това, което те демонстрират през последните две години, е наистина изключително. Когато стигнеш два пъти до финал, спечелиш веднъж Шампионската лига и отново си на финал, очевидно е, че този отбор е сред най-добрите в историята.“

„Разбира се, в Европа е имало и други велики отбори като например големия тим на Барселона или този на Реал Мадрид. Но е страхотно, че ПСЖ успя да достигне такова ниво“, добави Матюиди.

