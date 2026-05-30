Съдията за финала: учител, при когото ПСЖ и Арсенал печелят

  • 30 май 2026 | 14:53
  • 480
  • 0

Назначението на германския съдия Даниел Зиберт за финала на Шампионската лига между Пари Сен Жермен и Арсенал може да се приеме като добра поличба и от двата клуба, защото те се радват на добри резултати при него.

42-годишният рефер не е непознат за големите мачове. Той ръководи два двубоя на Евро 2024 и три на Евро 2020, но това ще бъде първият му финал в турнир на УЕФА.

Нарядът на Зиберт може да се окаже добър знак за Арсенал, тъй като отборът е спечелил и трите си предишни мача под негово ръководство. Сред тях са победата в реванша от полуфиналите на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и успехът в първия четвъртфинален мач в Лисабон.

Въпреки това ПСЖ също може да се похвали с впечатляващ баланс от три победи в четири мача със Зиберт като рефер. Парижани, все пак, стигнаха само до нулево равенство срещу Атлетик Билбао в груповата фаза по-рано през сезона, като това е единственият мач на тима, който Зиберт е ръководил в тазгодишното издание на Шампионската лига.

Зиберт е международен съдия от 2015 г. Това ще е първият му финал на клубно състезание на УЕФА. Той има две деца, живее в Берлин и работи също така като учител.

Негови асистенти ще бъдат Ян Зайдел и Рафаел Фолтин, а четвърти съдия край тъчлинията ще е швейцарецът Сандро Шерер. Германското дуо Бастиан Данкерт и Роберт Шрьодер пък ще са отговорник и помощник на ВАР.

