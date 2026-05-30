Гьокереш може да се справи със защитниците на ПСЖ, вярва Пирес

  • 30 май 2026 | 16:37
Бившият национал на Франция Робер Пирес, който направи добра кариера в Арсенал, смята, че тимът на Микел Артета разполага както със стабилна защита, така и с достатъчно оръжия в атака, за да победи Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига днес.

“Видях една много щастлива група от футболисти, която изпита огромно облекчение след спечелването на титлата в Премиър лийг. Те се подготвяха за този финал по много добър начин. Напрежението е по-малко, след като спечелиха шампионата. Сега са по-спокойни“, каза Пирес пред Ouest France.

“Мисля, че ПСЖ ще се опита да атакува агресивно още от началото, за да отбележи първи. Арсенал има най-добрата защита в турнира и все още не е загубил двубой. Артилеристите трябва да бъдат дисциплинирани и да издържат възможно най-дълго. Това ще бъде среща между два много различни стила на игра“, добави 52-годишният вече Пирес

“Очаквам с нетърпение да видя Виктор Гьокереш срещу защитната двойка Уилиан ПачоМаркиньос. Той може да ги надвие, както показа срещу Атлетико Мадрид на полуфинала. Това са точно защитниците, срещу които обича да играе. Целта му ще бъде да влиза в директни единоборства с тях и да ги изтощава, като постоянно нарушава комфорта им и ги държи под напрежение. Любопитен съм да видя как защитата на ПСЖ ще успее да го неутрализира“, каза още световният и европейски шампион.

Пирес беше титуляр в предишния финал на Арсенал в ШЛ - през 2006 година срещу Барселона (1:2), но беше заменен още в 18-ата минута заради червения картон на вратаря Йенс Леман.

