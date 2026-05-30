Гьокереш може да се справи със защитниците на ПСЖ, вярва Пирес

Бившият национал на Франция Робер Пирес, който направи добра кариера в Арсенал, смята, че тимът на Микел Артета разполага както със стабилна защита, така и с достатъчно оръжия в атака, за да победи Пари Сен Жермен във финала на Шампионската лига днес.

“Видях една много щастлива група от футболисти, която изпита огромно облекчение след спечелването на титлата в Премиър лийг. Те се подготвяха за този финал по много добър начин. Напрежението е по-малко, след като спечелиха шампионата. Сега са по-спокойни“, каза Пирес пред Ouest France.

“Мисля, че ПСЖ ще се опита да атакува агресивно още от началото, за да отбележи първи. Арсенал има най-добрата защита в турнира и все още не е загубил двубой. Артилеристите трябва да бъдат дисциплинирани и да издържат възможно най-дълго. Това ще бъде среща между два много различни стила на игра“, добави 52-годишният вече Пирес

“Очаквам с нетърпение да видя Виктор Гьокереш срещу защитната двойка Уилиан Пачо – Маркиньос. Той може да ги надвие, както показа срещу Атлетико Мадрид на полуфинала. Това са точно защитниците, срещу които обича да играе. Целта му ще бъде да влиза в директни единоборства с тях и да ги изтощава, като постоянно нарушава комфорта им и ги държи под напрежение. Любопитен съм да видя как защитата на ПСЖ ще успее да го неутрализира“, каза още световният и европейски шампион.

Пирес беше титуляр в предишния финал на Арсенал в ШЛ - през 2006 година срещу Барселона (1:2), но беше заменен още в 18-ата минута заради червения картон на вратаря Йенс Леман.

