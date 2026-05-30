ПФК Локомотив: Футболът понякога е безмилостно жесток

Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив се обърна с емоционален пост към привържениците на отбора след злощастно загубения бараж срещу Лудогорец след изпълнения на дузпи. От "Лаута" използваха официалната клубна страница във Фейсбук, за да благодарят за подкрепата не само в Разград, а и през целия сезон, като освен това обещаха да се "завърнат по-силни".

"Уважаеми локомотивци,

Искаме да Ви благодарим за невероятната подкрепа, която имахме - както днес, така и през целия сезон.

Вашата страст, енергия и любов към отбора бяха демонстрирани във всеки мач.

Бяхме на два пъти на крачка от участие в Европа, но футболът понякога е безмилостно жесток.

Но тези резултати няма да ни сломят, а ще ни мотивират още повече. Ще работим още по-усърдно, ще се върнем по-силни и ще продължим да се борим!

Благодарим Ви, че бяхте до нас. Продължаваме заедно! Ще се видим през следващия сезон!

Само Локо".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google