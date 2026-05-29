  Поне седем футболисти напускат "соколите"

Най-малко седем играчи напускат Спартак (Варна) след края на сезона, пише "Тема спорт". Бразилецът Шанде стана свободен агент и се прибира в родината си, а наемът на триото чужденци от Ботев (Пд) – Тайлсон, Джон Емануел и Талес да Силва, изтече.

"Канарчетата" обаче вече обявиха, че няма да разчитат на тях. Преотстъпен от "Колежа" на "Коритото" бе и младокът Мартин Георгиев. За него благодетелят на "жълто-черните" Илиан Филипов обаче обяви, че най-вероятно ще започне с тима.

Към изхода в Спартак гледат също Даниел Иванов, Петър Принджев и Саад Мукачар. Те почти сигурно няма да бъдат част от състава за следващия сезон в елита.

Първият имаше силна есен, през която вкара първите си три гола в елита. Напролет обаче Иванов направи крачка назад в развитието си и излезе титуляр само при загубата от Ботев с 0:5 в Пловдив. Също в този мач Мукачар започна за първи и последен път в стартовия състав през тази година, а дошлият през януари Принджев записа скромни 10 минути, влизайки като резерва.

