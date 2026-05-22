Гьоко Хаджиевски: Сърцето ми е пълно!

Старши треньорът на Спартак (Варна) Гьоко Хаджиевски бе изключително доволен от победата на тима с 3:0 над Локомотив (София), с която опитният специалист спаси "соколите".

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

"Струваше си всичко. Такава любов от първия ден до днес, не съм сигурен, че съм получавал. Никога няма да забравя това нещо. Сърцето ми е пълно. Господ ни погледна и заслужихме да останем в елита.



Беше тежко и трудно. Имаше хора, които не вярваха, но феновете имат най-голямата заслуга", заяви опитният специалист.