Любо Пенев готви сериозна чистка в Локо (София)

Любослав Пенев е почти сигурно новият старши треньор на Локомотив (София), след като ръководството на клуба е постигнало договорка с него. Така другият обсъждан вариант за поста - Ясен Петров, вече не е на дневен ред.

Очаква се Пенев да работи в „Надежда“ по модел, близък до английския, като ще има функциите на мениджър и ще разполага с щаб от трима треньори. Подобна структура е избрана и с оглед здравословните проблеми, с които специалистът се бореше доскоро.

Един от хората в екипа му ще бъде испанец, който вече е дал съгласието си да се присъедини към клуба и се очаква да бъде на линия за началото на подготовката. Сред доверените лица на Пенев ще бъде и Атанас Стоилов, работил с него в Локомотив Пловдив, Хебър Пазарджик и ЦСКА 1948.

Преди два дни собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов потвърди, че разговори с Ел Голеадор са водени.

„Пожелавам му най-вече да е жив и здрав и след това смятам, че трябва да му се даде възможност да се завърне във футбола”, каза босът на „червено-черните“ пред БГНЕС.

Заради деликатния характер на ситуацията около Пенев, от клуба не бързат с официалното обявяване на назначението му.

Паралелно с треньорския въпрос в Локомотив вече е започнала и сериозна промяна в състава. Списъкът с напускащите е съгласуван с новия наставник и неговия екип, като поне десетима футболисти няма да продължат с „червено-черните“.

Сред играчите, които си тръгват, са третият вратар Умут Хабил, привлечен от Лудогорец, но така и не получил реален шанс за изява, както още Джунейт Али, Диналдо Ацка, Меси Биатумусока, Патрик Луан, Диего Рапосо, Садио Дембеле, Красимир Милошев, Иван Лаунджич и Доминик Янков.

Луан и Дембеле бяха в „Надежда“ под наем от ЦСКА 1948. Янков пък игра през пролетта като преотстъпен от Риека и по план трябва да се върне в Хърватия за старта на подготовката на своя клуб. Желанието на ръководството на Локомотив обаче е да намери вариант да го задържи било чрез нов наем, било чрез откупуване на правата му. Националът бе привлечен по настояване на предишния треньор Станислав Генчев.

В същото време столичните „железничари“ вече работят активно по лятната селекция. Очаква се отборът да бъде подсилен с поне 5-6 нови попълнения, като в плановете попадат както български футболисти, така и чужденци. Сред наблюдаваните варианти има играчи от Арда и Черно море, които наскоро са били освободени. По време на подготовката шанс да се докажат ще получат и част от младите футболисти от школата на клуба.

