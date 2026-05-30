ЦСКА 1948 се раздели с трима футболисти

ЦСКА 1948 официално обяви раздяла с трима от своите футболисти. Йоан Манян, Хуанми Карион и Давид Ака напускат клуба, а “червените” им благодариха за професионализма.
Жена е новият изпълнителен директор на ЦСКА 1948
Ето какво пишат от ЦСКА 1948:
ЦСКА се разделя с Йоан Манян, Хуанми Карион и Давид Ака
Благодарим на тримата футболисти за професионализма, всеотдайността и усилията, които вложиха с червената фланелка, както и за приноса им към успехите на клуба.
Пожелаваме им много здраве, щастие и успехи както на терена, така и извън него!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google