Героят за Спартак (Варна): Първият ми хеттрик не можеше да дойде в по-добър момент

Големият герой за Спартак (Варна) - Георг Стояновски, който реализира хеттрик за успеха с 3:0 над Локомотив (София), беше много щастлив след края на срещата. Благодарение на тази победа, както и на издънките на Септември и Берое, "соколите" си гарантираха директно оставане в efbet Лига, завършвайки на 12-о място в крайното класиране.

"Чувството е нереално! Не знам как да го опиша. Дадохме всичко от себе си и заслужихме това нещо. Имахме много желание. Знаехме какво трябва да дадем, за да спечелим мача. Мисля, че заслужихме тази радост.

В по-добър момент не можеше да дойде първият ми хеттрик в кариерата. Нямаше специален разговор с дядо, сам знаех колко е важна победата. Най-силното качество на отбора е борбата и желанието. Предстои ни заслужена почивка", каза Стояновски.