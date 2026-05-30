Банско завърши сезона със загуба у дома

ФК Банско загуби с 0:2 домакинството си на Балкан (Ботевград) в мач от последния 34-ти кръг на Югозападната Трета лига.
На почивката резултатът бе 0:0, а и двете попадения за гостите паднаха през втората част.
В 56-ата минута Калоян Бонев бе точен след центриране на Павел Петков. Около десет минути по-късно Георги Тафраджиев с удар в горния ъгъл на вратата покачи на 2:0.
Старши треньорът Борис Галчев даде шанс на доста различен титулярен състав — някои от основните футболисти въобще не взеха участие, а други, като опитните Йордан Лечов, Костадин Слаев, Тео Чолев, Хенри Тач и Любомир Христов, останаха на резервната скамейка.