Турски грандове се надпреварват за Леао, оставането на Модрич и Рабио е под въпрос

Чистката, предприета от собственика на Милан Джери Кардинале, определено няма да приключи само с уволнението на ръководителите Джорджо Фурлани, Игли Таре, Жофре Монкада и наставника на тима Масимилиано Алегри. Очаква се през лятото клубът да се раздели с редица играчи, пише “Гадзета дело спорт”.

Най-конвертируем от футболистите, запътили се към изхода от “Сан Сиро”, определено е нападателят Рафаел Леао. Голям интерес към него проявяват турските грандове Галатасарай и Фенербахче, а цената му е 40-50 млн. евро. В момента по-близо до неговия подпис е “Джим Бом”, откъдето му предлагат заплата от 10 млн. евро на сезон или близо два пъти повече от твърдото му възнаграждение в Милан, което е в размер на 5,5 млн. Друг нападател - Никлас Фюлкруг, който е под наем от Уест Хам, ще се върне в Лондон, вместо да бъде купен за 5 млн. евро. Халфът Рубен Лофтъс-Чийк и халф-бекът Первис Еступинян също ще бъдат поставени на пазара. След като Сантиаго Хименес не вкара нито едно шампионатно попадение през сезона, мексиканският нападател също е сред фаворитите за продажба.

Неясна е позицията на ветерана в полузащитата Лука Модрич. Все още има шанс 40-годишният играч да се съгласи да активира опцията за удължаването на изтичащия си договор с още един сезон. Въпреки това класиране за Шампионската лига и оставане на Алегри щяха да гарантират желанието му да остане при “росонерите”. Халфът Адриен Рабио, който беше доведен през миналото лято по изричното настояване на треньора, също трябва да реши своето бъдеще. От “Гадзета” припомнят, как преди две години той отказа да преподпише с Ювентус след раздялата на Алегри. Защитникът Страхиня Павлович направи доста добър сезон под ръководството на наставника и клубът трудно би отказал оферта от Премиър лийг от порядъка на 40 млн. евро. Фикайо Томори е другият централен бранител, който може да си тръгне от клуба през следващите месеци. В атака остава неясно бъдещето на Кристофър Нкунку.

Сред сигурните оставащи са капитанът и титулярен вратар Майк Менян, защитниците Кони Де Винтер и Матео Габия, халфбековете Алексис Салемакерс и Давиде Бартезаги и нападателят Кристиан Пулишич въпреки кошмарната за него 2026 година, в която все още няма нито един отбелязан гол.

