Стар познайник на Милан този път може наистина да започне работа в клуба

Селекционерът на Австрия Ралф Рангник е провел разговори с представители на Милан, съобщава Gazzetta dello Sport, като вероятно е била обсъждана и позицията на спортен директор.

Германецът се е срещнал със съветника на Милан Златан Ибрахимович и собственика на клуба Джери Кардинале във Виена, преди да отпътува за Северна Америка за Световното първенство, се казва в информацията. Бившият треньор на Шалке 04, РБ Лайпциг и Манчестър Юнайтед Рангник беше близо до договор с “росонерите” още през 2020 година, но като наставник. Тогава обаче всичко се осуети в последния момент заради вътрешен спор в клуба, довел до дисциплинарното уволнение на директора Звонимир Бобан.

След като пропусна да се класира за участие в Шампионската лига, Милан се раздели с треньора Масимилиано Алегри, спортния директор Игли Таре, главният изпълнителен директор Джорджо Фурлани и техническият директор Жофре Монкада. Според Gazzetta името на Андони Ираола се намира високо в списъка за потенциален нов наставник на гранда от Милано. Испанецът напусна Борнемут след три успешни години в Премиър лийг, като е следен и от Кристъл Палас.

