Ултраси на Милан пред “Сан Сиро”: Алегри и Таре са истински мъже, Ибра е абсолютно зло

Една от основните фен групировки на “Курва Суд” - Old Clan, снощи разпъна два транспаранта пред “Сан Сиро” малко след новината за уволнението на наставника Масимилиано Алегри и на трима от ръководителите: изпълнителния директор Джорджо Фурлани, спортния директор Игли Таре и техническия директор Жофре Монкада.

Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени

Първият транспарант беше в подкрепа на треньора и на някогашния шеф на Лацио, като също така беше срещу Златан Ибрахимович, който е главният съветник на клубния собственик. Той гласеше: “Алегри и Таре са единствените истински мъже, Ибра е абсолютно зле”. Вторият банер пък беше изцяло с критичен тон предвид пропуснатото класиране за Шампионска лига. “Играчи и клуб - всички са виновни!”, беше неговото послание.

📸 Milan fans: "Allegri and Tare are the only real men. Ibra is the absolute evil." pic.twitter.com/EGKyQY7P57 — Milan Posts (@MilanPosts) May 26, 2026

Месеци наред ултрасите на Милан протестираха срещу собственика Джери Кардинале, Фурлани и Ибрахимович, но неизменно защитаваха Алегри и Таре.

📸 Milan fans: “Players and club, everyone is at fault” pic.twitter.com/VK9kYeRzmI — Milan Posts (@MilanPosts) May 26, 2026