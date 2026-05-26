Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ултраси на Милан пред “Сан Сиро”: Алегри и Таре са истински мъже, Ибра е абсолютно зло

Ултраси на Милан пред “Сан Сиро”: Алегри и Таре са истински мъже, Ибра е абсолютно зло

  • 26 май 2026 | 15:30
  • 956
  • 1

Една от основните фен групировки на “Курва Суд” - Old Clan, снощи разпъна два транспаранта пред “Сан Сиро” малко след новината за уволнението на наставника Масимилиано Алегри и на трима от ръководителите: изпълнителния директор Джорджо Фурлани, спортния директор Игли Таре и техническия директор Жофре Монкада.

Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени
Милан обяви тотална чистка, Алегри и всички директори бяха уволнени

Първият транспарант беше в подкрепа на треньора и на някогашния шеф на Лацио, като също така беше срещу Златан Ибрахимович, който е главният съветник на клубния собственик. Той гласеше: “Алегри и Таре са единствените истински мъже, Ибра е абсолютно зле”. Вторият банер пък беше изцяло с критичен тон предвид пропуснатото класиране за Шампионска лига. “Играчи и клуб - всички са виновни!”, беше неговото послание.

Месеци наред ултрасите на Милан протестираха срещу собственика Джери Кардинале, Фурлани и Ибрахимович, но неизменно защитаваха Алегри и Таре.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

Едва спасилият се Осасуна уволни треньора си

  • 26 май 2026 | 15:15
  • 468
  • 0
Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

Палиня: Имам всичко в Тотнъм, наистина бих искал да остана

  • 26 май 2026 | 15:01
  • 438
  • 0
Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

Опитен корейски национал увери, че ще е готов за началото на Мондиал 2026

  • 26 май 2026 | 14:45
  • 435
  • 0
Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

Тотнъм отново ще се опита да вземе Савиньо

  • 26 май 2026 | 14:44
  • 782
  • 0
Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

Добри новини за ПСЖ преди финала с Арсенал: Дембеле и Хакими се завръщат към тренировките

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 529
  • 0
Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

Ливърпул и ПСЖ вече преговарят с Диоманде, мърсисайдци имат още два варианта

  • 26 май 2026 | 13:57
  • 4136
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

Ето всички съперници на Левски за първи и втори кръг в ШЛ, жребият е на 16/17 юни

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 1428
  • 0
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 14378
  • 47
ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

ЦСКА поиска доживотни наказания и изваждане на аудиозаписа от "Хювефарма Арена"

  • 26 май 2026 | 12:00
  • 28756
  • 152
Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

Учредиха клуб на ветераните на ЦСКА - Ради Здравков стана шеф

  • 26 май 2026 | 12:22
  • 11373
  • 33
БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

БФС спря правата на съдиите от Разград - може да са аут целия следващ сезон

  • 26 май 2026 | 10:21
  • 30124
  • 113
Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

Левски финишира с рекордна преднина пред ЦСКА от близо четвърт век насам

  • 26 май 2026 | 11:25
  • 13852
  • 39