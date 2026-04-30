УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

Eвропейската футболна асоциация (УЕФА) официално премина прага от 5 милиарда евро приходи, благодарение на разширяването на най-престижните си клубни турнири с нов формат на груповата фаза и новите, изключително доходоносни договори за телевизионни права за периода 2024–2027 година, съобщи телевизия Bloomberg. Финансовите анализи за сезон 2024/25 показаха, че общите приходи надхвърлят 5 милиарда евро, което представлява увеличение с 737 милиона евро в сравнение с 2023/24, без приходите от Евро 2024.

В Нион се радват на успеха на „модела 2024 - 2027“, както го наричат зад кулисите, тъй като новият формат за Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите увеличи общия брой мачове, което доведе до огромен ръст на медийните права, които пък съставляват 81% от общите приходи. Сега във всеки един от трите турнира в Европа участват по 36 отбора в основната фаза, като в първите два всеки тим играе осем мача с произволно избрани съперници чрез жребий – четири у дома и четири като гост, а в Лигата на конференциите – шест мача. След това се прави общо класиране и чрез него се определят и продължаващите към елиминациите.

European football’s governing body has secured a 40% increase on the latest sale of broadcasting rights for its flagship competitions, a person familiar with the matter said. https://t.co/kiXcvU59mV — Bloomberg (@business) April 30, 2026

Прогнозата е, че УЕФА е заложила в бюджета си общи приходи от 5,1 милиарда евро за финансовата 2026/27 година, което е последната година от текущия цикъл на мъжките клубни турнири. Телевизионните права и търговските дейности, в това число и медийните дейности в мъжките клубни турнири, увеличиха до 3,6 милиарда евро приходите, спрямо 3,1 милиарда евро през предходната година. Скокът в приходите позволява на УЕФА да разпредели завишени рекордни суми към своите членове. Това означава, че около 3,9 милиарда евро (около 78% от общите приходи) се преразпределят към клубовете и националните федерации за въпросния период.