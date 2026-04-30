Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
УЕФА е спечелила над 5 милиарда евро след обновяването на евротурнирите

  • 30 апр 2026 | 18:50
  • 383
  • 1
Eвропейската футболна асоциация (УЕФА) официално премина прага от 5 милиарда евро приходи, благодарение на разширяването на най-престижните си клубни турнири с нов формат на груповата фаза и новите, изключително доходоносни договори за телевизионни права за периода 2024–2027 година, съобщи телевизия Bloomberg. Финансовите анализи за сезон 2024/25 показаха, че общите приходи надхвърлят 5 милиарда евро, което представлява увеличение с 737 милиона евро в сравнение с 2023/24, без приходите от Евро 2024.

В Нион се радват на успеха на „модела 2024 - 2027“, както го наричат зад кулисите, тъй като новият формат за Шампионска лига, Лига Европа и Лигата на конференциите увеличи общия брой мачове, което доведе до огромен ръст на медийните права, които пък съставляват 81% от общите приходи. Сега във всеки един от трите турнира в Европа участват по 36 отбора в основната фаза, като в първите два всеки тим играе осем мача с произволно избрани съперници чрез жребий – четири у дома и четири като гост, а в Лигата на конференциите – шест мача. След това се прави общо класиране и чрез него се определят и продължаващите към елиминациите.

Прогнозата е, че УЕФА е заложила в бюджета си общи приходи от 5,1 милиарда евро за финансовата 2026/27 година, което е последната година от текущия цикъл на мъжките клубни турнири. Телевизионните права и търговските дейности, в това число и медийните дейности в мъжките клубни турнири, увеличиха до 3,6 милиарда евро приходите, спрямо 3,1 милиарда евро през предходната година. Скокът в приходите позволява на УЕФА да разпредели завишени рекордни суми към своите членове. Това означава, че около 3,9 милиарда евро (около 78% от общите приходи) се преразпределят към клубовете и националните федерации за въпросния период.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Роналдо: Моят край наближава, нека се наслаждаваме на всеки мач

  • 30 апр 2026 | 14:14
  • 7074
  • 16
Почетино иска да се завърне в Премиър лийг след Световното

  • 30 апр 2026 | 13:59
  • 2005
  • 0
Симоне Индзаги се разграничи от националния отбор на Италия, заяви, че учи английски

  • 30 апр 2026 | 13:23
  • 1270
  • 0
Райс: Правилата в Шампионската лига са напълно различни от тези в Премиър лийг

  • 30 апр 2026 | 13:20
  • 1531
  • 8
Скот Паркър вече не е мениджър на Бърнли

  • 30 апр 2026 | 12:33
  • 1310
  • 0
Предложили халф на Манчестър Юнайтед на Ювентус и Интер

  • 30 апр 2026 | 12:26
  • 2086
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пд) 1:0 Арда, Иту бележи

  • 30 апр 2026 | 19:18
  • 4799
  • 11
Левски с интерес към хърватски защитник

  • 30 апр 2026 | 12:21
  • 17227
  • 59
Трима титуляри на ЦСКА "висят" за по два мача

  • 30 апр 2026 | 09:23
  • 18866
  • 52
Плейофите в Sesame НБЛ продължават с мачове в Пловдив и Самоков, следете резултатите със Sportal.bg

  • 30 апр 2026 | 19:00
  • 869
  • 0
Започват полуфиналите в Лига Европа

  • 30 апр 2026 | 08:35
  • 7681
  • 1
„Лигата на талантите“ с акцент върху U17 – Левски с впечатляващ обрат срещу Лудогорец

  • 30 апр 2026 | 10:00
  • 5866
  • 0