УЕФА и Disney стартират нова инициатива, за да вдъхновят следващото поколение звезди в Шампионската лига за жени

Play Games е най-новата стъпка в съвместната мисия на УЕФА и Disney за създаване на възможности за развитие на млади футболистки. Инициативата предлага безплатни онлайн ресурси, които да помогнат на момичетата да започнат да играят футбол и да продължат да се занимават с него. Програмата надгражда успеха на UEFA Playmakers, която вече е въвела над 168 000 момичета на възраст между пет и осем години във футбола чрез магията на историите на Disney.

Play Games предлага отворени, базирани на разкази ресурси, които помагат на момичета на възраст от 5 до 12 години да преминат от заниманията в Playmakers към клубния футбол. По този начин се улеснява пътят от първия досег на едно момиче с топката до най-високото ниво в спорта.

„Play Games е още една важна стъпка в предоставянето на възможност на момичетата в цяла Европа да се влюбят във футбола и да останат в играта“, заяви Надин Кеслер, директор на женския футбол в УЕФА.

„С Playmakers въведохме хиляди млади момичета във футбола по начин, който беше радостен, безопасен и изпълнен с въображение. Сега Play Games надгражда тази основа, като им помага да направят следващите си стъпки на терена: да се научат да играят заедно, да придобият увереност и да открият вълнението от отборния футбол. Ето как развиваме женския футбол устойчиво: като създаваме пътеки, които приветстват всяко момиче, от първия му допир с топката до потенциалното вдигане на трофея от Шампионската лига за жени един ден.“, каза още Кеслер.

Никол Морс, вицепрезидент по маркетинг на брандове и франчайзи в Disney за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA), добави: „Когато децата видят себе си в историите, те се чувстват овластени да опитат нещо ново. Тази искра може да остане за цял живот.Разширяването на нашето сътрудничество с УЕФА, за да включим и следващата възрастова група, ни позволява да пренесем магията на разказите на Disney до още повече момичета в цяла Европа. Горди сме, че заедно вдъхновяваме следващото поколение играчи чрез креативност, увереност и игра.“

Проектирана като мост между заниманията в Playmakers и отборния футбол, Play Games предоставя на треньорите отворени и достъпни онлайн ресурси. Те помагат на момичетата да развият уменията си чрез забавни, сюжетни предизвикателства, вдъхновени от любими разкази на Disney. Модулите насочват играчите през атака и защита във формати 1 срещу 1, 2 срещу 2, 3 срещу 3 и 4 срещу 4, с една проста цел: да превърнат първоначалния ентусиазъм в дългосрочно участие, подхранвайки увереност, креативност и разбиране на играта.

Play Games е ключов компонент от стратегията за женски футбол на УЕФА, наречена Unstoppable, и затвърждава ангажимента за изграждане на устойчив и приобщаващ поток от бъдещи играчи и фенове. Докато момичетата развиват любовта си към играта, те могат да гледат и Шампионската лига за жени на Disney+, следвайки героините, които ги вдъхновяват, и виждайки самия връх на пътя, по който стъпват.

Ресурсите на Play Games са свободно достъпни на UEFA.com, като редовно се добавят нови инструменти, за да поддържат вдъхновението на треньори и играчи. Чрез откритото предлагане на тези материали, целта е да се подкрепят треньори, клубове, училища и общностни групи в поддържането на искрата, запалена първоначално чрез Playmakers, и да се помогне на момичетата да продължат своето футболно пътешествие с увереност.