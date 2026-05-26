Макаби (Тел Авив) лиши Апоел (Беер Шева) от дубъл

Макаби (Тел Авив) спечели Купата на Израел за 25-и път в историята си. Във финала съставът на Кени Милър надви шампиона (Апоел Беер Шева) с 2:1 и попречи на отбора на Йоан Стоянов да оформи дубъл през сезона. Българският халф не беше в групата за двубоя.

30 000 фенове изпълниха трибуните на стадион "Теди" в Йерусалим. Макаби подходи по-офанзивно в началото, но в 12-тата минута Кингс Кангва открадна топката от Исуф Сисоко и подаде на Мухамад Абу Роми, който даде преднина на Апоел (БШ). До почивката "червените" имаха и други възможности пред вратата на Офек Мелика.

Изравнителното попадение дойде в 58-ата минута, когато Рой Ревиво центрира от корнер, Тайрийз Асанте отклони топката с глава към Хелио Варела, а той я прати в мрежата за 1:1.

Натискът на Макаби (ТА) продължи и Дор Перец уцели гредата. В 64-тата минута най-добрият на терена - Рой Ревиво, стреля прецизно и преодоля Офир Марсиано. Апоел не успя да отговори и пропусна възможността да стане първият отбор от 2015 година, който печели в един сезон титлата и националната купа.