От Ман Сити уверени, че са си осигурили подписа на английски национал

От Манчестър Сити вярват, че са спечелили надпреварата за подписа на Елиът Андерсън, твърди ексклузивно вестник “Мирър”. Полузащитникът на Нотингам Форест е сочен като основна трансферна цел не само на “гражданите”, но също така на Манчестър Юнайтед, а от Челси и Тотнъм следят ситуацията отблизо. Въпреки това от “Етихад” са напълно уверени, че вече са постигнали достатъчно голям напредък в разговорите с представители на полузащитника и могат да смятат играча за сигурно ново попълнение, тъй като самият Андерсън е изразил увереност, че иска да се озове в отбора.

Ман Юнайтед определи основната си трансферна цел за лятото

От “Мирър” твърдят, че в Манчестър Сити планират да платят 65 милиона паунда за играча, сума, която е далеч по-ниска от споменаваните до момента около 100 млн. от английската валута. “Гражданите” искат да работят бързо и ефективно, за да завършат трансфера още след края на сезона и преди началото на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. По този начин те искат да си осигурят не само един от най-перспективните полузащитници на Острова, но и да избегнат риска от повишаване на цената му и усложнения около сделката. Андерсън пристигна в Нотингам Форест от Нюкасъл през лятото на 2024 година срещу 20 милиона паунда, но бързо се утвърди като един от водещите играчи в тима. Отличните му игри с екипа на отбора му донесоха и повиквателни за националния отбор, като той почти със сигурност ще бъде част от селекцията на Томас Тухел за Мондиал 2026.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages