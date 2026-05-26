Майкъла: Собственикът инвестира над 200 млн. в базите - ЦСКА се нуждаеше от такъв човек

Бившият футболист, главен селекционер и изпълнителен директор на ЦСКА Георги Илиев говори пред Sportal.bg, след като във Военния клуб в София беше учредена организацията "Червени армейски легенди". Майкъла изрази учудване защо на мероприятието не са присъствали фигури като Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров и Спас Джевизов. Бизнесменът похвали собственика на "армейците" Валтер Папазки и изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов.

"След 20 години, в които нямахме клуб на ветераните, сега го направиха новото ръководство. Трябва да благодарим на изпълнителния директор Вангелов, това е една сериозна идея. Трябва да се мисли за ветераните, които вече са на по 65-70 години, наистина имат нужда от помощ и уважение. В ЦСКА досега това го нямаше. Надявам се с тези решения да се подобрят тези неща. Голямото ми притеснение е, че не присъстваха Ицо Стоичков, Бербатов, Стилиян Петров, Мартин Петров, Спас Дживизов - сериозни хора. Те не са извън ЦСКА. Винаги ги свързват с ЦСКА. Когато има някакво мероприятие на ЦСКА, тях ги няма. Защо? Не са поканени ли? Това ме притеснява.

Защо 20 години нямаше клуб на ветераните ли? Защото в ЦСКА има едно правило - когато си на работа, ЦСКА е всичко за теб. Когато не си на заплата в клуба, започваш да коментираш колко не са добре нещата, не работят добре в клуба, не чувстват, че теб те няма там. Моите колеги освен с футбол, нямат с какво друго да се занимават. Когато са лишени от това, имат такива притеснения. А и собствениците не са предявили това нещо - да има клуб на ветераните. Защото клубът има мнение, ние сме били многократни шампиони, имаме си мнение. Не мога да се съобразявам с Вас например, имам си мнение. Повечето ветерани са пренебрегнати.

Новият собственикът е първият, който прави нещо сериозно за ЦСКА, без да има някакъв интерес. Над 200 милиона да инвестираш в трите бази - това е човекът, от който ЦСКА се нуждаеше. Както Левски сега от новия си собственик. Купата беше спасение за спортно-техническото ръководство. Имахме голям късмет, Локомотив игра добре, изпуснаха гол в продълженията сам срещу вратаря, а и капитанът им би много добра дузпа - първата, може би очаква някакво дарение от ЦСКА. Това ни спаси. Това е в рамките на майтапа. Купата е спасение за ЦСКА за тази година, ще играем в евротурнирите.

На късмет, с продължения и дузпи, взехме това, за което бяхме мечтали. Това не се коментира, но това не е нивото на ЦСКА при тези инвестиции и това ръководство. Но трябва да благодарим все пак на треньора, че взе купата, защото евротурнирите са лицето на България.

В ЦСКА 1948 никой не казва за работата на Емил Костадинов. Виждаме, че той си върши добре работата. Втори са. Скромен отбор със скромен бюджет, може би Емил усеща футбола, той е един от най-големите футболисти, след Христо Стоичков. ЦСКА 1948 правят добри трансфери, представят се добре. Те нямат публика, ние имаме всичко.

ЦСКА има собственик, който мисли само за клуба. Надявам се, че когато имаме нов стадион ЦСКА ще прилича на друго ниво в мачовете, защото осем мача ги взехме след 90-ата минута, което не говори добре. Надявам се догодина да видим един съвсем различен ЦСКА - агресивен, със самочувствие, който не се притеснява от никой и може да победи всеки", каза Майкъла.