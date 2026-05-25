ЦСКА показа нов клип на специално осветената "Армия"

Ръководството на ЦСКА публикува ново видеото от реконструиращия се стадион „Българска армия“. „Червените“ поздравиха феновете си за 24 май с кадри в осветения с цветовете на българския флаг стадион, а видеото се превърна в истински фурор в социалните мрежи.

Със страхотно светлинно шоу ЦСКА отправи поздрав за Деня на българската писменост

Днес от клуба публикуваха ново по-дълго клипче заради „изключителния интерес“ към кадрите.

„Добър ден, ЦСКА! Поради изключителния интерес ви предлагаме още кадри от празнично осветеното ни бижу! Гордост за всички армейци и цяла България“, написаха от клуба.