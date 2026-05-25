Имаше ли дузпа за ЦСКА в Разград?

ЦСКА поиска 11-метров наказателен удар на "Хювефарма Арена", но главният съдия Стоян Арсов не посочи бялата точка. В 62-ата минута на мача Бруно Жордао шутира в пеналтерията на Лудогорец, но топката се отби у Едвин Куртулуш. След това тя се насочи към централния нападател на "червените" Леандро Годой, който понечи да я спре на гърди. Идан Нахмиас обаче я изчисти миг преди това, след което изрита с бутоните в гърдите аржентинеца.

Футболистът на ЦСКА се строполи на тревата, а след като играта беше спряна и Годой показа на рефера белезите от удара. Ситуацията беше прегледа с VAR, но очевидно Васил Минев и неговият асистент Денислав Сталев не отчетоха нарушаване на правилата, след което Арсов даде знак играта да продължи. Това накара наставника на столичния гранд Христо Янев да се хване за главата.

Снимки: Startphoto