Филипов отхвърлил Жоел Цварц с мотива, че е "дебелак", легенда на Локо му се присмя

Легендата на Локомотив Пловдив Красимир Димитров се присмя на благодетеля Илиян Филипов, след успеха на “черно-белите” в дербито на града с 2:1 в последния плейофен кръг на efbet Лига.

Бившият играч разкри, че бизнесменът е отхвърлил Жоел Цварц с мотива, че е “дебелак” преди голаджията да акостира на “Лаута”.

“Благодарим ти, чичко Филипов, за това, че през зимата са предложили Жоел Цварц първо на Ботев, но благодарение на твоите невероятни футболни познания и топ футболни специалисти около теб (така наречени съветници) сте го отхвърлили с мотива за какво ни е този “дебелак”. Благодарим ти още веднъж, чичко Филипов! Честит бараж на всички”, написа Димитров в личния си Фейсбук профил.

Цварц се намира в невероятна серия срещу “канарите”, като реализира четири гола във вратата на Даниел Наумов в последните две дербита.

През вчерашния ден нападателят дори пропусна да оформи своя хеттрик в края на срещата, когато бе изведен сам срещу вратаря на “жълто-черните”.