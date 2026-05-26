Нагелсман събира Германия утре, ясни са номерата в Бундестима за Световното

  • 26 май 2026 | 16:08
Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман събира тима за първа тренировка утре в базата в Херцогенаурах, Бавария. "Всички са развълнувани, че подготовката започва. Имаме силен отбор, в което съм абсолютно убеден", каза треньорът.

След квалификационна кампания, при която имаше колебания, дебат за избраните играчи и дали Германия е достатъчно добра за титлата, опитният халф Леон Горетцка очерта какво ще се случи сега преди първия мач на отбора на Световното първенство на 14 юни срещу дебютанта Кюрасао.

"Мисля, че е наистина важно ние в отбора да разберем, че трябва да намерим общ език за това как искаме да подходим към цялото нещо", каза халфът. Горетцка добави, че играчите трябва да се сплотят и да станат едно цяло, защото нищо не работи без силен отборен дух.

Юлиан Нагелсман и спортният директор Руди Фьолер ще дадат актуална информация в тренировъчния център, където Нагелсман, след отпадането на четвъртфинала на Евро 2024 преди две години, заяви, че титлата е крайната цел на Световното първенство.

Нагелсман: Добре е, че Нойер няма да играе за Байерн

Завръщането на вратаря на Байерн (Мюнхен) Мануел Нойер след две години, в които се беше оттеглил, беше най-голямата новина, когато Нагелсман обяви състава миналата седмица. Легендарният страж на баварците обаче се лекува от контузия на прасеца, която му попречи да участва във финала за Купата на Германия миналия уикенд.

Полузащитникът на Борусия (Дортмунд) Феликс Нмеча и тийнейджърът на Байерн Ленарт Карл се възстановиха навреме от контузиите, за да попаднат в състава, докато други, като нападателя Тим Клайндийнст, не успяха да намерят място.

Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

За Нагелсман беше добра новина дори, че Байерн не успя да стигне до финала на Шампионската лига след отпадането на полуфинала срещу Пари Сен Жермен и че седемте им избрани играчи са на разположение от самото начало. Треньорът има на разположение 26 играчи в Херцогенаурах въпреки отсъствието на Кай Хавертц от Арсенал.

Това е така, защото резервата на Байерн Йонас Урбиг ще е с отбора като трениращ вратар. Той също ще пътува до САЩ и според правилата на ФИФА може да се присъедини към отбора веднага, ако някой от вратарите се контузи на Световното първенство.

Междувременно станаха ясни и номерата на германските национали. Логично Мануел Нойер ще е с номер 1. Капитанът Йошуа Кимих ще е номер 6, със седмицата е Кай Хавертц, а класическият номер 10 е запазен за Джамал Мусиала. Голямата звезда на Германия Флориан Виртц ще носи номер 17.

Германия ще играе у дома в Майнц срещу Финландия на 31 май, след което ще замине на 2 юни за Чикаго, където ще играе последна контрола на 6 юни срещу отбора на САЩ. Преместването в базовия лагер в Уинстън-Сейлъм е насрочено за 8 юни. 

Първата задача на Германия е да излезе от групата - нещо, което не успя да постигне през 2018 и 2022. Съперници на тима са Кюрасао, Кот д'Ивоар и Еквадор

