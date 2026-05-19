Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Нойер ще е титуляр на Световното

Нойер ще е титуляр на Световното

  • 19 май 2026 | 10:28
  • 479
  • 0
Нойер ще е титуляр на Световното

След като Мануел Нойер попадна в разширения списък на Германия за Световното първенство през лятото, се очаква той да бъде и във финалния списък. Според “Билд” 40-годишният вратар не само, че ще бъде сред повиканите, но и ще бъде титуляр на Мондиала в Северна Америка.

Информацията на германската медия твърди, че селекционерът Юлиан Нагелсман е взел това решение и вече е разговарял с Оливер Бауман, като го е информирал, че ще бъде резерва. Вратарят на Хофенхайм беше титуляр за националния отбор по време на квалификациите. Бауман е приел решението и е уверил Нагелсман, че ще бъде на разположение.

Нойер обаче отново има проблем с контузия и е под въпрос за финала за Купата на Германия. В клуба ще решат дали да рискуват с включването му. Нагелсман ще обяви официално състава за Световното в четвъртък.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Неймар с мощна рекламна кампания след обявата на Анчелоти

Неймар с мощна рекламна кампания след обявата на Анчелоти

  • 19 май 2026 | 06:55
  • 5795
  • 2
Давид Рая изравни клубен рекорд, който напомни тъмни облаци в историята на Арсенал

Давид Рая изравни клубен рекорд, който напомни тъмни облаци в историята на Арсенал

  • 19 май 2026 | 06:14
  • 3979
  • 4
Арсенал има най-добрата защита в топ 5 първенствата

Арсенал има най-добрата защита в топ 5 първенствата

  • 19 май 2026 | 05:49
  • 2015
  • 1
Винисиус за Карвахал: Винисиус за Карвахал: Благодаря ти за всичко!

Винисиус за Карвахал: Винисиус за Карвахал: Благодаря ти за всичко!

  • 19 май 2026 | 04:45
  • 2435
  • 3
Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет

Артета: Резултатът трябваше да е по-голям, нямахме късмет

  • 19 май 2026 | 03:45
  • 3207
  • 5
Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”

Брентфорд с мигновена реакция и “Вамос, Игор!”

  • 19 май 2026 | 03:18
  • 7121
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 5244
  • 29
Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

Голямата новина е факт! Игор Тиаго и Неймар влязоха в състава на Бразилия за Мондиала

  • 19 май 2026 | 00:03
  • 21165
  • 55
Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

Мачът с Астън Вила ще е последният за Пеп Гуардиола като мениджър на Манчестър Сити

  • 18 май 2026 | 22:48
  • 38947
  • 30
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 4088
  • 10
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 5889
  • 0
Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

Арсенал повали Бърнли след корнер и се надява 22-годишното очакване да приключи след часове

  • 18 май 2026 | 23:56
  • 38204
  • 648