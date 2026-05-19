Нойер ще е титуляр на Световното

След като Мануел Нойер попадна в разширения списък на Германия за Световното първенство през лятото, се очаква той да бъде и във финалния списък. Според “Билд” 40-годишният вратар не само, че ще бъде сред повиканите, но и ще бъде титуляр на Мондиала в Северна Америка.

Информацията на германската медия твърди, че селекционерът Юлиан Нагелсман е взел това решение и вече е разговарял с Оливер Бауман, като го е информирал, че ще бъде резерва. Вратарят на Хофенхайм беше титуляр за националния отбор по време на квалификациите. Бауман е приел решението и е уверил Нагелсман, че ще бъде на разположение.

Julian Nagelsmann has called Oliver Baumann and informed him that he's planning with Manuel Neuer as #1 at the World Cup. Baumann assured the coach that he would remain available to the national team even if Neuer were called up [@cfbayern, @BILD] pic.twitter.com/bWppwxhkDw — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 19, 2026

Нойер обаче отново има проблем с контузия и е под въпрос за финала за Купата на Германия. В клуба ще решат дали да рискуват с включването му. Нагелсман ще обяви официално състава за Световното в четвъртък.