Ден след повиквателната Нойер пропуска финала за Купата на Германия

Капитанът на Байерн Мюнхен - Мануел Нойер, ще пропусне финала за Купата на Германия срещу действащия носител Щутгарт заради мускулна контузия в прасеца. От баварския клуб обявиха, че 40-годишният вратар няма да бъде част от състава за мача заради проблем в левия прасец, а Йонас Урбиг ще заеме неговото място, както правеше по-рано през сезона. Травмата на Нойер е получена при победата 5:1 срещу Кьолн от последния кръг в Бундеслигата в събота. Тогава ветеранът напусна терена в 60-ата минута и беше заменен именно от 22-годишния Урбиг.

Нагелсман обяви състава на Германия за Мондиал 2026, Нойер официално се завръща

Новините идват ден след като завръщането на Мануел Нойер в националния отбор на Германия беше потвърдено от селекционера Юлиан Нагелсман. „Той няма да може да играе утре, но участието му на Световното първенство не е застрашено. Няма логика да е на вратата, когато рискът от по-сериозна контузия е толкова голям. Затова заедно взехме решението да го извадим от състава за финала, колкото и да беше трудно за него“, заяви спортният директор Макс Еберл, цитиран от ДПА. Байерн Мюнхен има рекордните 20 трофея от Купата на Германия, но играе на финал за пръв път от шест години. След поредния триумф в Бундеслигата тимът на Венсан Компани ще се опита да завърши сезона си с дубъл.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages