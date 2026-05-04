Мерц: Ако Германия достигне финала на Световното, ще бъда там

Германският канцлер Фридрих Мерц вярва, че националният тим на Германия притежава нужните качества, за да стигне далеч на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през юни и юли. „Германският отбор е в толкова добра форма в момента и се развива толкова добре, че има шанс да стигне до по-късните кръгове, полуфиналите, и ако нещата вървят наистина добре, може дори да стигне до финала“, каза той в телевизионно предаване по ARD. „Ако Германия достигне до финала, аз ще бъда там, разбира се“, добави той. Мерц, който е отявлен фен на Борусия Дортмунд, поздрави регионалните съперници Шалке 04 за спечелената промоция в Бундеслигата след победата с 1:0 срещу Фортуна Дюселдорф в събота.

„Очаквам с нетърпение най-накрая отново да имаме дербито на Рур. Това е прекрасно. Поздравления за Шалке“, каза той. Той също така осъди омразните коментари, които треньорката на Унион Берлин Мари-Луизе Ета получава в социалните мрежи, откакто пое поста. Ета е първата жена, треньор на мъжки футболен отбор в една от най-добрите лиги в Европа. Той коментира, че атаките са „неприемливи" и обидни за футбола. „Мисля, че е чудесно, че тя прави това. Искрено ѝ желая успех,“ завърши канцлерът.