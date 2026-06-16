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Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
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ЦСКА замина за двуседмичния си подготвителен лагер в Австрия, а старши треньорът Христо Янев коментира актуалните теми около отбора – подготовката, евентуалните нови попълнения и предстоящия жребий в европейските клубни турнири.

„Очакванията са нормални, както при всяка една друга подготовка, която сме имали. Условията са много добри. Нямаме много време, затова искаме да наблегнем на кондиционните тренировки. Ще се опитаме в краткия период от време да подготвим отбора по най-добрия начин за това, което предстои".

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„Можем само да гадаем дали ще се приберем с по-голяма група от футболисти. Ще разберете, когато нещата се случат“.

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„Не можем да имаме предпочитания, защото не можем да контролираме жребия. Ще видим кой отбор ще ни се падне и ще подходим към съперника по най-добрия начин“, заяви той.

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Янев обърна внимание и на младите футболисти, които получават шанс да се докажат по време на лагера.

„Това е техният шанс да видят всичко това, което правим. Начин да се докоснат до отбора и да покажат своите качества, за да разкрият потенциала си“, заяви наставникът на „червените“ преди отпътуването на тима.

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Снимки: Владимир Иванов

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