ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА отпътува за Австрия, където ще проведе основната част от лятната си подготовка преди началото на новия сезон и предстоящите двубои в европейските клубни турнири.

„Червените“ заминаха от летище София в ранните часове на деня, като групата бе в намален състав. Част от футболистите ще се присъединят директно към лагера в Австрия. Сред тях са Йоанис Питас, Фьодор Лапоухов, Макс Ебонг, Исак Соле, Джеймс Ето'о. С отбора пък отпътуваха футболисти, които бяха отдавани под наем през изминалия сезон, като Георги Чорбаджийски и Кевин Додай. В алпийската държава Христо Янев ще може да разчита на група от 26 футболисти.

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Първата спирка на отбора е Мюнхен, откъдето възпитаниците на Янев ще продължат към австрийската база за двуседмичен подготвителен лагер. По време на престоя си ЦСКА ще изиграе няколко престижни контролни срещи. Сред съперниците на „армейците“ са украинските Динамо (Киев) и Полесие (Житомир), както и азербайджанският Карабах, въпреки че е възможна промяна в програмата и замяна на последния противник.

По-късно днес „червените“ ще научат и името на първия си съперник в квалификациите на Лига Европа.

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Снимки: Владимир Иванов