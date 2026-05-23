Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

  • 23 май 2026 | 16:52
  • 408
  • 0
Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

Многофункционалният талант на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Премиър лийг през този сезон. 21-годишният футболист, който е продукт на академията на “гражданите”, проби в първия отбор през миналия сезон. През тази кампания обаче той се превърна в ключов играч в схемата на Джосеп Гуардиола, като изигра 34 мача във Висшата лига, отбеляза пет гола и направи три асистенции. Той игра като ляв бек, дефанзивен полузащитник и централен полузащитник.

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

О’Райли спечели приза в конкуренцията на Раян Шерки, Жуниор Крупи, Алекс Скот, Майкъл Кайоде, Коби Мейну, Люис Хол и Матеуш Фернандеш.

“След първите ми участия в мъжкия футбол през миналия сезон знаех, че през тази година ще имам възможността да играя повече и да помогна на отбора колкото е възможно повече, ако работя усилено. Да получа толкова много минути и да спечеля доверието на мениджъра и съотборниците си е най-голямото постижение в кариерата ми досега. Развълнуван съм да завърша сезона силно утре и след това да се отправя към първото си Световно първенство, преди да се върна в Сити и да работя усилено отново през следващия сезон”, заяви О’Райли.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

От 120 секунди до мечтата към забвението

От 120 секунди до мечтата към забвението

  • 23 май 2026 | 10:28
  • 1885
  • 1
След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

  • 23 май 2026 | 09:17
  • 8470
  • 10
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 13783
  • 3
За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

  • 23 май 2026 | 08:48
  • 11102
  • 12
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 19291
  • 17
Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

  • 23 май 2026 | 08:08
  • 4761
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 35350
  • 20
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 9114
  • 23
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 4127
  • 2
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 19291
  • 17
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 31204
  • 77
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 12947
  • 14