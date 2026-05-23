Големият талант на Манчестър Сити е най-добрият млад играч в Премиър лийг

Многофункционалният талант на Манчестър Сити Нико О'Райли бе избран за Най-добър млад играч в Премиър лийг през този сезон. 21-годишният футболист, който е продукт на академията на “гражданите”, проби в първия отбор през миналия сезон. През тази кампания обаче той се превърна в ключов играч в схемата на Джосеп Гуардиола, като изигра 34 мача във Висшата лига, отбеляза пет гола и направи три асистенции. Той игра като ляв бек, дефанзивен полузащитник и централен полузащитник.

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

О’Райли спечели приза в конкуренцията на Раян Шерки, Жуниор Крупи, Алекс Скот, Майкъл Кайоде, Коби Мейну, Люис Хол и Матеуш Фернандеш.

“След първите ми участия в мъжкия футбол през миналия сезон знаех, че през тази година ще имам възможността да играя повече и да помогна на отбора колкото е възможно повече, ако работя усилено. Да получа толкова много минути и да спечеля доверието на мениджъра и съотборниците си е най-голямото постижение в кариерата ми досега. Развълнуван съм да завърша сезона силно утре и след това да се отправя към първото си Световно първенство, преди да се върна в Сити и да работя усилено отново през следващия сезон”, заяви О’Райли.

May 23, 2026