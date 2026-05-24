  • 24 май 2026 | 22:03
Херманщат с Чорбаджийски остана с крехка преднина в плейофа за оставане, макар да водеше с три гола

Херманщат направи важна, но далеч не сигурна първа стъпка към запазване на мястото си в румънския елит, след като надделя над Волунтари с 3:2 в първия двубой от плейофния бараж за оставане в Суперлигата. На стадион „Мунисипал“ двата тима сътвориха истински голов трилър. Защитникът Божидар Чорбаджийски започна като титуляр и изигра пълни 90 минути. В същото време другият българин Антони Иванов остана извън сметките и не попадна в групата за срещата.

Домакините започнаха агресивно и материализираха превъзходството си в 26-ата минута, когато Кристиан Негуц откри резултата. Точно преди съдийския сигнал за край на първата част Силвиу Балауре удвои преднината на Херманщат, а веднага след подновяването на играта в 47-ата минута Серджиу Буш покачи на 3:0 и мачът на практика изглеждаше напълно предрешен.

Радостта на домакините обаче беше прекъсната от шокиращ и светкавичен отговор на гостите от Волунтари, които буквално върнаха интригата в рамките на само две минути. Първо в 52-ата минута Михай Роман намали на 3:1, а едва 120 секунди по-късно централният защитник Раду Кришан вкара за 3:2.

До края на срещата нервите взеха връх на терена и играта се накъса сериозно. Главният рефер показа общо осем жълти картона, по четири за двата тима, като Чорбаджийски също беше официално предупреден в 74-ата минута.

Въпреки финалния натиск на Волунтари, Херманщат удържа минималния си аванс преди реванша. Тъй като крайният победител се излъчва в два мача при разменено гостуване, всичко ще се реши окончателно на 1 юни, когато ФК Волунтари приема съперника на своя стадион „Ангел Йорданеску“.

