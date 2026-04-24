Българите не играха при равенство на Херманщат

Херманщат записа второ поредно равенство в плейофите на румънското първенство. Отборът от Сибиу направи 0:0 у дома с Чиксереда (Миеркуря Чук). Българите Божидар Чорбаджийски и Антони Иванов не взеха участие в двубоя.

Съперниците направиха много равностоен двубой, в който Херманщат имаше леко надмощие преди почивката, а след нея по-чистите положения създадоха гостите.

Домакините завършиха срещата с човек по-малко, въпреки че не получиха червен картон. Наставникът Доринел Мунтяну беше извършил всичките си смени, когато резервата Йоан Барстан се контузи и напусна терена около четвърт час преди края.

Херманщат заема 14-то място в класирането, непосредствено над зоната на директно изпадащите. Чиксереда е на четвърто място във втората плейофна група. Лидер в нея е ФКСБ.