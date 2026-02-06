Популярни
  2. Херманщат
  Антони Иванов и Чорбаджийски играха при загуба на Херманщат

  • 6 фев 2026 | 21:12
Херманщат записа втора поредна загуба в румънското първенство и остана на предпоследното 15-о място в класирането. Тимът на Антони Иванов и Божидар Чорбаджийски отстъпи с 1:3 като гост на Арджеш. Иванов беше титуляр и остана на терена до 59-ата минута, а Чорбаджийски влезе от пейката още в края на първото полувреме.

Срещата се разви много зле за Херманщат, защото в 29-ата минута Андреас Каро получи директен червен картон за грубо нарушение и остави тима си в намален състав. Само две минути по-късно Адел Бетайеб даде преднина на Арджеш с красив гол от почти нулев ъгъл. Веднага след това наставникът на гостите Доринел Мунтяну направи двойна смяна, като в игра се появи и Чорбаджийски.

Този резултат се запази до 80-ата минута, когато Роберт Молдовеану покачи на 2:0 с фалцов изстрел в далечния ъгъл на вратата. В 83-ата минута Бетайеб се разписа отново и реши всичко в полза на домакините, а малко преди края бившият нападател на ЦСКА и Левски Серджиу Буш върна едно попадение.

