Херманщат и Иванов с първа победа от септември насам

  • 31 яну 2026 | 21:49
  • 368
  • 0
Херманщат и Иванов с първа победа от септември насам

Отборът на Херманщат най-накрая сложи точка на негативната си серия от 12 поредни мача без победа в първенството, след като се наложи с 3:2 в гостуването си на Униреа (Слобозия). Антони Иванов и компания не знаеха що е то успех от септември месец насам, но сега взеха ценни три точки в битката за оцеляване. Българският халф бе титуляр и прекара на терена пълни 90 минути.

Домакините поведоха с гол на Еспиноса Торес в 12-ата минута, но радостта им бе кратка.

Херманщат направи пълен обрат с три светкавични гола. Крист Афална изравни в 29-ата минута, Аурелиан Читу добави втори гол в 33-тата минута, а отново Афална докара нещата до 1:3 в 36-ата минута.

Униреа върна интригата в мача с втори гол на Еспиноса Торес в 55-ата минута, но домакините така и не успяха да направят нищо повече в този двубой.

Така Херманщат събра актив от 17 точки и заема предпоследното 15-о място. Униреа е на 13-тата позиция с 21 точки.

