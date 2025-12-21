Късен гол донесе точка на Херманщат, Иванов не игра

Херманщат се добра до равенство 1:1 в домакинството си на Петролул от 21-вия кръг на румънската Супер лига. Българският халф на домакините Антони Иванов обаче не взе участие в мача и въобще не бе в групата.

Петролул пръв взе преднина в резултата в 24-тата минута с гол на Томи Юри.

Така изглеждаше, че Херманщат ще трябва да преглътне поредно разочарование този сезон, но в 90-ата минута домакините все пак се добраха до равенството, а това се случи с гол на Йонуц Стойка.

Това реми обаче не помогна много на Херманщат, който остава на предпоследното 15-о място в класирането с 13 точки. Петролул също едва ли е много щастлив, тъй като е на 13-тата позиция с 20 точки.