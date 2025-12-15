Популярни
  Херманщат
  2. Херманщат
  Нова загуба за Херманщат, Иванов не игра

  • 15 дек 2025 | 01:03
  • 128
  • 0
Херманщат продължава да трупа лоши резултати на сметката си в Супер лигата на Румъния. В неделя тимът загуби с 0:2 домакинството си на Университатя (Крайова) и така записа трето поредно поражение и общо 10-и мач без успех в първенството. Българинът Антони Иванов не бе в групата за днешния мач, като вероятно става дума за контузия.

Университатя реши всичко още през първото полувреме с голове на Асад Ал Хамлауи в 15-ата и Щефан Баярам в 31-вата минута.

С този успех Университатя излезе на 4-тото място с 37 точки. Херманщат пък остава на предпоследната 15-а позиция с 12 точки.

