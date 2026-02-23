Херманщат продължава да страда, Чорбажийски с жълт картон

Херманщат допусна четвърта поредна и общо 17-а загуба от началото на сезона в румънската Суперлига, след като падна с 1:2 в гостуването си на Миеркурия Чук. Отборът се е запътил с голяма сила към изпадане и засега лъч светлина не се вижда, още повече, че днешното поражение бе от пряк конкурент в битката за оцеляване. Божидар Чорбаджийски и Антони Иванов бяха титуляри за гостите, като първият получи жълт картон и бе заменен та почивката, а вторият остана на терена до 74-тата минута, когато на негово място се появи Серджиу Буш.

Домакините поведоха в 17-ата минута, когато след центриране от корнер Атила Чюрьош бе изпуснат и с глава порази вратата за 1:0.

В 31-вата минута Херманщат се върна в мача, благодарение на Аурелиан Читу. Изстрел с глава на Крист Афална бе спасен от вратаря, но Читу бе заел добра позиция и отблизо довкара за 1:1.

Радостта на гостите обаче бе кратка и в 38-ата минута Разван Триф отново изведе Миеркурия напред, разписвайки се със страхотен шут от близо 30 метра.

Тази загуба остави Херманщат на предпоследното 15-о място със 17 точки. Миеркурия Чук пък е на 13-тата позиция с 28 точки.