Херманщат с Чорбаджийски се добра до точка като гост

  19 апр 2026 | 23:33
Херманщат стигна до равенство 1:1 в гостуването си на Петролул от 5-ия кръг на плейофа за оставане в румънската Супер лига. Божидар Чорбаджийски бе титуляр за гостите, докато Антони Иванов не бе в групата за този мач.

Петролул поведе с гол на Йоан Рош в 35-ата минута.

През второто полувреме Херманщат стигна до точката, благодарение на попадение от дузпа на Кристиан Негуц в 72-рата минута.

Гостите завършиха мача с човек по-малко, след като Кевин Чюботару получи втори жълт и червен картон в добавеното време на двубоя.

След това реми Петролул заема 12-тото място с 23 точки, докато Херманщат е на 14-тата позиция с 19 точки.

