Денят на Страшния съд за Тотнъм и Уест Хам

Залогът за Тотнъм и Уест Хам в последния ден от сезона във Висшата лига не може да бъде по-голям. Така започва анализ на ситуацията на bbc.com: Макар и двата отбора да влизат в неделните мачове с риск от изпадане, шансовете за оцеляване в елита са силно в полза на Тотнъм.

Отборът на Роберто де Дзерби е с едно място и две точки пред Уест Хам в класирането, а освен това има и далеч по-добра голова разлика. В неделя Тотнъм приема Евертън, а Уест Хам е домакин на Лийдс — и само един от деветте възможни сценария ще позволи на „чуковете“ да избегнат изпадането.

Тотнъм трябва да загуби, а Уест Хам да спечели, за да могат „чуковете“ да изпреварят лондонския си съперник и да се спасят. Изминаха 14 сезона, откакто Уест Хам за последно беше извън Висшата лига, докато Тотнъм е прекарал само един сезон извън елита от 1950 г. насам — през 1977/78.

И двата клуба се радваха на европейски успехи през последните три години — Уест Хам спечели трофея в Лигата на конференциите през 2023 г., а Тотнъм триумфира в Лига Европа преди 12 месеца. Сега обаче и двата клуба се намират в немислима ситуация, като един от тях ще плати огромна цена за лоши решения на ръководно ниво, чести треньорски смени и грешки в селекцията.

Тотнъм завърши 17-и преди 12 месеца, но тогава реално никога не беше в сериозна опасност от изпадане, тъй като тогавашният мениджър Анге Постекоглу трябваше да балансира между състав, измъчван от контузии, и фокус върху Европа. Този сезон обаче кампанията им беше истински катастрофална, като отново не помогна и дългият списък с контузени.

Сезонът им премина през трима старши треньори и множество нежелани рекорди, включително шест поредни загуби за първи път в историята на клуба и серия от 15 мача без победа в първенството. Томас Франк, който наследи Постекоглу миналия юни, беше уволнен през февруари.

Престоят на неговия заместник Игор Тудор се превърна в ново дъно — клубът спечели само една точка от възможни 15 във Висшата лига, преди 44-дневният му период начело да бъде прекратен. След това Де Дзерби пое незавидната задача да спре пропадането.

Равенствата срещу Брайтън и Лийдс, между които дойдоха победи над Уулвс и Астън Вила, дадоха светлина в края на тунела. Сега те са на път да се спасят — освен ако не настъпи драматичен обрат.

Говорейки пред BBC Match of the Day, бившият халф на Тотнъм Дани Мърфи каза: „Манталитетът в Тотнъм трябва да бъде: преди четири или пет седмици всички ни бяха отписали. Ако тогава бяхте казали на феновете и играчите на Тотнъм, че всичко ще се реши в последния ден и че трябва да вземат равен или победа у дома срещу Евертън, щяха да приемат това веднага. Дилемата, когато знаеш, че равенството ти стига, е, че това започва да ти влияе психически — а не трябва да го допускаш. Те са у дома срещу отбор на Евертън, който малко се отпусна в края на сезона. Тотнъм трябва да бъде агресивен, да играе напред и да се опита да спечели мача, вместо да бъде предпазлив и да пази 0:0.“

Възможните последици от изпадане са немислими за привържениците, но почти сигурно биха включвали масово напускане на големи имена. Деян Кулушевски, Гулиелмо Викарио, Кристиан Ромеро, Мики ван де Вен, Шави Симонс и Джеймс Мадисън вероятно биха обмислили бъдещето си, докато младоците Арчи Грей и Лукас Бергвал също привличат интерес от други клубове.

Пътят на Уест Хам към ръба може да бъде проследен още по-назад — до напускането на Дейвид Мойс през 2024 г. По ирония на съдбата човекът, който донесе втория голям европейски трофей в историята на клуба, може в неделя да се окаже този, който ще им помогне. След раздялата с него „чуковете“ преминаха от Юлен Лопетеги към Греъм Потър в търсене на по-атакуващ стил, но нито един от двамата не се задържа дори девет месеца начело.

Пристигането на Нуно Еспирито Санто в началото на сезона ги направи по-конкурентни, но ужасната серия между 22 ноември и 17 януари, когато те спечелиха само четири точки от възможни 30, може да се окаже фатална. След като вече отчетоха загуба от 104,2 млн. паунда за последната финансова година, изпадането би оказало още по-голям натиск върху нестабилните финанси на клуба.

Едно очевидно решение е продажбата на ключови играчи. Португалският халф Матеус Фернандеш вече беше свързван в медиите с Манчестър Юнайтед. Играчи като Крисенсио Съмървил и капитанът Джарод Боуен също потенциално биха могли да донесат сериозни суми, които да помогнат на клуба да излезе от трудната ситуация. Но докъде може да стигне една разпродажба?

Като се има предвид, че Тотнъм достигна до осминафиналите на Шампионската лига този сезон и зае девето място в класацията Deloitte Money League за най-богатите клубове в света, би било зрелищно и катастрофално падение, ако започне следващия сезон във второто ниво на английския футбол. Това би се случило и на фона на продължаващо недоволство сред феновете, като групи като Change for Tottenham са недоволни от възприемания като погрешен подход на клуба към трансферите и назначаването на Тудор.

Приходите от телевизионни права, мачдей и търговска дейност биха били сериозно ограничени, докато последната известна ведомост за заплати е около 254 млн. паунда — на фона на средно 38 млн. паунда в Чемпиъншип. Ще има и вторичен ефект върху трансферите — не само върху качеството на играчите, които клубът може да привлече, но и върху изплащането на 337 млн. паунда неизплатени вноски за настоящи футболисти.

Собственият анализ на BBC Sport сочи очакван спад в годишните приходи от около 261 млн. паунда, като финансовият експерт Киърън Магуайър очертава значителния финансов удар.

„През 2023/24 г. Спърс генерираха средно по 84 паунда на фен на мач — най-високата стойност във Висшата лига“, каза Магуайър. „Тази сума ще бъде под сериозен натиск не заради броя на зрителите, а заради това какви цени клубовете реално могат да изискват. Корпоративни клиенти, които плащат премиум цена за домакинство срещу Ливърпул или Арсенал, едва ли ще платят същото за визита на Суонзи.“

Магуайър подчерта също, че спонсорството на фланелките и договорите за екипировка също ще бъдат засегнати:

„За клуб с амбициите и финансовия мащаб на Спърс, изпадането няма да бъде просто краткосрочен спортен удар. Икономиката на английския футбол превръща възстановяването в многогодишен проект.“

Изпадането би било не по-малко тежко и за Уест Хам.

Вместо гостувания на „Олд Трафорд“, „Анфийлд“ и „Емиратс“, те биха се изправили пред визити на места като стадиона LNER Community Stadium на Линкълн Сити, който побира 10 669 зрители.

Магуайър очаква изпадането да донесе загуба на приходи от 100 млн. паунда за „чуковете“ и потенциални съкращения на работни места.

„Миналия сезон Уест Хам генерира 228 млн. паунда, от които 133 млн. дойдоха от телевизионни права, но тази сума може да падне до около 48 млн. дори с парашутните плащания. Клубът ще изпитва затруднения да изисква премиум цени от спонсори и фенове в деня на мача.“

Заплатите, които значително надхвърлят тези на повечето клубове от Чемпиъншип, също са сериозен проблем.

„Средните заплати в Чемпиъншип през 2025 г. бяха 37 млн. паунда. Тези на Уест Хам бяха над четири пъти по-високи, със средно 75 000 паунда на седмица на играч“, добави Магуайър.

Стадионът с капацитет 62 500 места, който е актив във Висшата лига, може да се превърне в тежест в Чемпиъншип.

„Разходите за наем на стадиона, които бяха около 4 млн. паунда през 2024/25 г., може да намалеят, ако има клауза при изпадане. Но това е голямо съоръжение, така че поддръжката и общите разходи ще бъдат значителни.“

Съществува и странната ситуация, при която лондонските данъкоплатци може да се наложи да платят допълнителни 2,5 млн. паунда, ако „чуковете“ изпаднат — заради условията по договора им за наем на Лондон Стейдиъм.

