Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

Арсенал ще се опита да привлече халфа на Уест Хам Матеуш Фернандеш, твърди "Таймс. Мениджърът на "артилеристите" Микел Артета има желание да подсили халфовата си линия, въпреки че в момента тя изглежда доста добре, а тимът е близо до титлата в Англия и е на финал в Шампионската лига.
Арсенал е склонен да се раздели с Кристиан Ньоргор, който бе привлечен миналото лято, и Фернандеш може да дойде като директен негов заместник. Идеята е 21-годишният играч да играе на мястото на Деклан Райс и Мартин Субименди, когато те не са на разположение или имат нужда от почивка. Португалският национал пристигна в Уест Хам преди година от Саутхамптън, но може да напусне особено ако "чуковете" изпаднат от Висшата лига.
Интерес към Матеуш Фернандеш обаче има още от страна на Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен. "Червените дяволи" определено имат нужда от подписване на халфовата линия, докато не е ясно какво игрово време би получавал португалеца в Париж, тъй като халфовата линия на французите е една от най-добрите в света.