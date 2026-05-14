Арсенал влиза в битката за играч на Уест Хам

  • 14 май 2026 | 18:08
Арсенал ще се опита да привлече халфа на Уест Хам Матеуш Фернандеш, твърди "Таймс. Мениджърът на "артилеристите" Микел Артета има желание да подсили халфовата си линия, въпреки че в момента тя изглежда доста добре, а тимът е близо до титлата в Англия и е на финал в Шампионската лига.

Арсенал е склонен да се раздели с Кристиан Ньоргор, който бе привлечен миналото лято, и Фернандеш може да дойде като директен негов заместник. Идеята е 21-годишният играч да играе на мястото на Деклан Райс и Мартин Субименди, когато те не са на разположение или имат нужда от почивка. Португалският национал пристигна в Уест Хам преди година от Саутхамптън, но може да напусне особено ако "чуковете" изпаднат от Висшата лига.

Интерес към Матеуш Фернандеш обаче има още от страна на Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен. "Червените дяволи" определено имат нужда от подписване на халфовата линия, докато не е ясно какво игрово време би получавал португалеца в Париж, тъй като халфовата линия на французите е една от най-добрите в света.

Артета с важна информация за контузиите на Уайт и Тимбер

