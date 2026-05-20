Ливърпул, Челси и Ман Юнайтед на опашката за капитана на Уест Хам

Три от английските грандове в лицето на Ливърпул, Челси и Манчестър Юнайтед ще опитат да се възползват от проблемите в Уест Хам и да привлекат капитана на тима Джаръд Боуен, твърди местната преса. “Чуковете” са много близо до изпадане, тъй като са в опасната зона и се намират на две точки от 17-ия Тотнъм. Отпадането в по-долна дивизия ще принуди шефовете на Уест Хам да се разделят с някои от водещите си футболисти и именно Боуен ще е една от най-апетитните хапки за водещите клубове на Острова.

29-годишното крило демонстрира солидно постоянство в представянето въпреки колебливите представяния на своя тим в последните години, а през тази кампания е спряган дори за повиквателна от Томас Тухел за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада. Футболистът може да играе като крило, но и като чист нападател, а в пет от шестте си пълни сезона в Уест Хам има двуцифрен брой голове. Именно всички тези плюсове са привлекли вниманието на част от водещите тимове в Англия, които следят ситуацията. Цената на Боуен също ще е значително по-ниска при изпадане на “чуковете” в края на тази седмица.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages