В Ливърпул сериозно мислят и за Боуен

Името на Джаръд Боуен е сред тези, които ръководството на Ливърпул обмисля сериозно като варианти за потенциални заместници на Мохамед Салах, твърди “Дейли Мейл”. 29-годишният английски национал почти сигурно ще напусне Уест Хам, а ако “чуковете” изпаднат, това ще улесни целия процес.

Боуен, който има 84 гола в 278 мача за Уест Хам, има договор до 2030 година, което ще даде възможност на лондончани да претендират за по-сериозна трансферна сума. Според източника “чуковете” са готови да се разделят с него срещу около 60 милиона паунда.

“Дейли Мейл” добавя, че Нюкасъл и Евертън също имат интерес към английския национал, който изкара шест години и половина в Уест Хам. "Свраките" гледат на него като на евентуален заместник на Антъни Гордън, който е много вероятно да бъде продаден през идното лято. Дейвид Мойс пък бе мениджър на Уест Хам през 2020-а, когато "чуковете" привлякоха Боуен от Хъл Сити срещу 22 милиона паунда, така че познава много добре качествата му.

🚨 Liverpool are considering a summer move for Jarrod Bowen. 👀



The West Ham captain is admired at Anfield, with Newcastle and Everton also monitoring his situation ahead of the window. ⚡️



Despite Bowen’s loyalty to West Ham, interest is growing fast — especially with the… pic.twitter.com/kDGkxyPnFh — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) May 12, 2026