Дейвид Мойс ще опита да да помогне на Уест Хам в битката за оцеляване

Мениджърът на Евертън Дейвид Мойс заяви, че иска да помогне на бившия си клуб Уест Хам да се спаси от изпадане. В неделя ще стане ясно кой измежду "чуковете" и Тотнъм ще се присъедини към Уулвърхамптън и Бърнли, които от следващата кампания ще се състезават във второто ниво на английския футбол Чемпиъншип. Евертън държи един от ключовете в този спор, тъй като гостува на Тотнъм в последния кръг от сезона. За да се спаси Уест Хам обаче, "карамелите" ще трябва да победят Тотнъм, а в същото време "чуковете" да надиграят Лийдс като домакин.

"Ако мога, бих искал да оставя Уест Хам във Висшата лига. Освен това искам Евертън да завърши в горната половина на класирането, което ще ни донесе и няколко милиона лири повече в касата", сподели 63-годишният шотландец. Мойс бе начело на Уест Хам за пет години и половина по време на два периода между 2017 и 2024 година. През 2023-та той спечели Лигата на конференциите, осигурявайки първия европейски трофей на лондончани.

Поведението на феновете на Ница е срам за футбола, смята спортният министър на Франция

