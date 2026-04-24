Сенеси е казал “да” на Тотнъм

Тотнъм е постигнал принципна договорка с бранителя на Борнемут Маркос Сенеси, твърди журналистът Флориан Плетенберг. Договорът на 28-годишния аржентинец изтича след настоящия сезон и възможността да бъде взет като свободен агент го направи апетитна хапка за повечето от водещите клубове. Твърдеше се, че Челси, Манчестър Юнайтед, Ливърпул, Ювентус и Рома проявяват интерес към него. Изглежда обаче Тотнъм печели битката за него.
Разбира се, има важно условие и то е свързано с оставеното на Тотнъм в Премиър лийг. Последното не е никак сигурно, защото в момента “шпорите” са в зоната на изпадащите, на две точки зад Уест Хам.
Тотнъм със сигурност има нужда от играчи в центъра на защитата, тъй като упорито се говори, че Кристиан Ромеро и Мики ван де Вен могат да напуснат през лятото.
През този сезон Сенеси изигра 35 мача във всички турнири с екипа на Борнемут.
