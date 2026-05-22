Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

Капитанът на Тотнъм, Кристиан Ромеро, няма да присъства на финалния мач на тима в Премиър лийг през уикенда срещу Евертън, съобщават английските медии. Аржентинският национал е контузен и е предпочел да се завърне в родината си, където да се възстановява от травмата, която получи преди няколко седмици срещу Съндърланд и да се готви за предстоящото Световно първенство. Вместо на двубоя на клубния си тим, той ще бъде на трибуните на родния си тим Белграно, който достигна до финала на плейофите срещу Ривър Плейт.

Действията на Ромеро не са приемани много положителни, тъй като през уикенда Тотнъм ще играе един от най-важните си мачове в последните десетилетия. “Шпорите” направиха много слаб сезон и продължават да се борят за мястото си в Премиър лийг. Срещу “карамелите” те се нуждаят от точка, за да успеят да запазят елитния си статут.

Снимки: Gettyimages