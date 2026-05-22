Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

  • 22 май 2026 | 11:05
  • 585
  • 0
Капитанът на Тотнъм се прибра в Аржентина и няма да присъства на решителния сблъсък за оставане в Премиър лийг

Капитанът на Тотнъм, Кристиан Ромеро, няма да присъства на финалния мач на тима в Премиър лийг през уикенда срещу Евертън, съобщават английските медии. Аржентинският национал е контузен и е предпочел да се завърне в родината си, където да се възстановява от травмата, която получи преди няколко седмици срещу Съндърланд и да се готви за предстоящото Световно първенство. Вместо на двубоя на клубния си тим, той ще бъде на трибуните на родния си тим Белграно, който достигна до финала на плейофите срещу Ривър Плейт.

Действията на Ромеро не са приемани много положителни, тъй като през уикенда Тотнъм ще играе един от най-важните си мачове в последните десетилетия. “Шпорите” направиха много слаб сезон и продължават да се борят за мястото си в Премиър лийг. Срещу “карамелите” те се нуждаят от точка, за да успеят да запазят елитния си статут.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

Мбапе е трениран за критиките, спокоен е бивш негов съотборник

  • 22 май 2026 | 10:58
  • 224
  • 0
Мексико се бори с хомофобски обиди в навечерието на Мондиала

Мексико се бори с хомофобски обиди в навечерието на Мондиала

  • 22 май 2026 | 10:39
  • 379
  • 0
Биелса с намеци за напускане още преди старта на Световното

Биелса с намеци за напускане още преди старта на Световното

  • 22 май 2026 | 10:33
  • 675
  • 0
Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

Милан зарадва тифозите с красив екип за идния сезон

  • 22 май 2026 | 10:23
  • 820
  • 2
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7715
  • 5
Йенс Бертел Аску е новият треньор на Тулуза

Йенс Бертел Аску е новият треньор на Тулуза

  • 22 май 2026 | 07:53
  • 426
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с обръщение до "червена" България

ЦСКА с обръщение до "червена" България

  • 22 май 2026 | 10:35
  • 7405
  • 33
Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

Дон Хулио в списъка на отбори от Серия "А" и Лига 1

  • 22 май 2026 | 10:49
  • 4226
  • 7
ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

ЦСКА в разговори с испански спец, решава за Янев до седмица

  • 22 май 2026 | 09:45
  • 24670
  • 47
Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

Съставът на Англия изтече, част от повиквателните на Тухел предизвикват сериозни спорове

  • 22 май 2026 | 09:47
  • 7715
  • 5
Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

Левски се прицели в трио от Локо (Пд)

  • 22 май 2026 | 02:07
  • 37112
  • 58
Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

Везенков в преследване на мечтата срещу шампиона в Евролигата

  • 22 май 2026 | 07:00
  • 5254
  • 2