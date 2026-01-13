Икарди пропусна дузпа, но Галатасарай надви третодивизионен съперник

Галатасарай записа втора поредна победа в група "А" на турнира за Купата на Турция. Грандът от Истанбул спечели с 2:1 гостуването си на третодивизионния Фетиеспор и оглави класирането с пълен актив от 6 точки.

Преди почивката Мауро Икарди пропусна дузпа за Галатасарай, но през второто полувреме тимът на Окан Бурук взе своето. Абдюлкерим Бардакджъ откри резултата в 73-тата минута, а в 90-ата се разписа Баръш Йълмаз. Силите на домакините стигнаха за почетен гол, дело на Угур Айхан в последните секунди.

Днес се изиграха още три мача от втория кръг на надпреварата. В най-интересния от тях Аланияспор и Карагюмрюк не излъчиха победител - 2:2.

Газиантеп надви с 1:0 Коджаелиспор, въпреки че още в 12-тата минута остана с човек по-малко, а Истанбул Башакшехир спечели с 2:1 срещу Болуспор.