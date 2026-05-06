  Бешикташ рухна в последните секунди

Бешикташ рухна в последните секунди

  • 6 май 2026 | 02:08
Бешикташ рухна в последните секунди

Бешикташ ще завърши сезона без трофей. Отборът на Серген Ялчън се провали на полуфиналите за Купата на Турция, като загуби с 0:1 у дома от Коняспор. Попадението за гостите отбеляза Енис Барди от дузпа в добавеното време.

В предишния кръг Бешикташ елиминира Газиантеп и се очерта като фаворит за спечелването на отличието след отпадането на Галатасарай и Фенербахче. "Фенерите" напуснаха турнира след поражение от Коняспор с гол от дузпа в продълженията. Почти същото се случи и с Бешикташ снощи.

През цялото първо полувреме Бешикташ доминираше, но чистите положения бяха малко. Най-близо до гола беше Ел Билал Туре в 36-ата минута. Изстрелът на малиеца обаче срещна напречната греда.

И след почивката грандът от Истанбул диктуваше събитията на терена. В 65-ата минута Оркун Кьокчу шутира силно извън наказателното поле, но отново гредата спаси Коняспор.

Малко преди изтичането на редовното време попадение на Енис Барди беше отменено заради засада. В последната от добавените 4 миунти Жуниор Олайтан извърши много глупаво нарушение в наказателното си поле и Коняспор получи дузпа, а Барди я реализира и прати тима си на финала.

В другия полуфинал съперници са Генчлербирлиги и Трабзонспор.

