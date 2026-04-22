Още един голям провал за Фенербахче

Фенербахче рискува за няколко дни да провали целия си сезон. След като през уикенда допусна късен изравнителен гол срещу играещия с човек по-малко Ризеспор и изостана с 4 точки от лидера в първенството Галатасарай, снощи отборът на Доменико Тедеско отпадна и от Купата на Турция. На полуфиналите "фенерите" загубиха с 0:1 от Коняспор след продължения.

Грандът от Истанбул отправи 15 удара към противниковата врата, но така и не успя да отбележи гол и редовното време дойде при нулево равенство. В продълженията "фенерите" имаха още по-отчетливо надмощие, но не го материализираха.