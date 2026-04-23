Бешикташ не повтори грешката на Фенербахче и Галатасарай

Бешикташ се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Турция, след като разгроми с 3:0 гостуващия Аланияспор. Попаденията за "черните орли" отбелязаха Ел Билал Туре, О Хюн-Гю и Оркун Кьокчу.

На четвъртфиналите сензационно отпаднаха другите грандове от Истанбул - Фенербахче и Галатасарай, но Бешикташ не си позволи да подцени съперника и е само на един мач от спечелването на трофея.

Ел Билал Туре даде преднина на домакините в 17-ата минута след пробиви отлично центриране на О Хюн-Гю. До почивката Бешикташ нямаше друг точен удар, но през второто полувреме не остави съмнение в превъзходството си.

В 83-тата минута Жуниор Олайтан открадна топката пред наказателното поле на Аланияспор и подаде на О Хюн-Гю, който не сгреши - 2:0. Точка на спора постави Оркун Кьокчу в 85-ата минута след асистенция на Милот Рашица.

Следващият съперник на Бешикташ ще е Коняспор, който елиминира Фенербахче.

До полуфиналите стигна и Трабзонспор. Отборът на Фатих Теке се наложи след дузпи над Самсунспор. В редовното време голове не паднаха, въпреки че домакините от Самсун играха с човек по-малко от 69-ата минута заради червен картон на Шериф Ндиайе.